Repórter do SBT interrompe reportagem para abraçar mulher que teve padrasto assassinado

Branca Andrade, repórter do, do SBT Rio, chamou atenção ao abraçar sua entrevistada durante o programa ao vivo na última sexta-feira, 15. A mulher havia perdido seu padrasto, que supostamente morreu assassinado pela mãe da jovem.

A jornalista falava sobre o crime: "A mãe dela assassinou, foi cruel, foi bárbara. E o padrasto, ok, foi um péssimo esposo, mas foi um bom padrasto, e morreu de uma forma cruel, brutal. É tudo muito doloroso. Sempre digo aqui: antes de ser jornalista, eu sou um ser humano. Não consigo pegar uma situação como essa e falar como se não fosse uma situação humana, não só jornalística".

O apresentador Clovis Monteiro, do estúdio, fez um pedido: "Um ou outro ser culpado ou não... Um morreu e a outra vai ser presa. Mas a vítima está do seu lado. Queria pedir um favor a você para fechar essa matéria. Não sei se é profissional e nem sei se é ético. Dá um abraço nela, na Juliana, que é a vítima, por mim".

Branca Andrade, então, abraçou a entrevistada como forma de consolo. Posteriormente, ela falou sobre o caso em suas redes sociais.

"Normalmente meu abraço acontece no desligar das câmeras. Hoje o Clovis Monteiro pediu que eu o fizesse ao vivo. E como realmente acredito que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, espero que este tenha ajudado a aliviar um pouco da dor que se espalha nesse mundo. As vítimas de violência doméstica não são só as mulheres. Toda a família sofre".