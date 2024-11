Charles Dumont, compositor de 'Non, je ne regrette rien', morre aos 95 anos

O compositor, cantor e escritor francês Charles Dumont morreu nesta segunda-feira, 18, aos 95 anos. A notícia foi confirmada pela mulher do artista à AFP. Conforme informações do Le Monde, a morte foi causada por uma doença enfrentada por Dumont há tempos.

Ele ficou conhecido pela composição de Non, je ne regrette rien, feita em parceria com o letrista Michel Vaucaire, que se tornaria um dos maiores sucessos de Edith Piaf.

A cantora, que morreu em 1963, chegou a rejeitar a dupla diversas vezes, mas Dumont a convenceria a apresentar Non, je ne regrette rien no Olympia Hall, segundo o Deadline.

Depois do sucesso, o compositor escreveria mais de 30 músicas para Piaf. "Minha mãe me deu à luz, mas Edith Piaf me trouxe ao mundo", comentou ele em entrevista concedida à AFP em 2015.

Trompetista de formação

Charles Dumont nasceu na cidade de Cahors, na França. Apaixonado por jazz, ele se formou como trompetista no Conservatório de Música de Toulouse, mas teve de abandonar o trompete após uma cirurgia nas amídalas, conforme o Deadline.

Ele também chegou a colaborar com a cantora e atriz Barbra Streisand. Dumont e Vaucaire foram responsáveis pela composição de Le Mur, do álbum Je m'appelle Barbra, de 1966.

O compositor ainda esteve envolvido em trilha sonoras para o cinema francês e chegou a ser responsável pelas canções de dois filmes do diretor Jacques Tati, As Aventuras de M. Hulot no Tráfego Louco (1971) e Parada (1974).

A última aparição de Dumont no palco foi em 2019, em Paris, segundo o Le Monde.