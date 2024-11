'Ainda Estou Aqui' supera marca de 1 milhão de espectadores

Filme mais recente de Walter Salles,atingiu uma marca importante no último final de semana. Segundo os dados da Comscore, o longa já levou 1,06 milhão de pessoas às salas de cinema.

Ainda de acordo com a empresa, que compila e divulga dados de bilheteria do mundo todo, a produção estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello foi a segunda maior bilheteria do período entre 14 e 17 de novembro. Com uma arrecadação de R$11,07 milhões no final de semana, Ainda Estou Aqui ficou atrás apenas da grande estreia da semana, Gladiador 2, que registrou R$17,36 milhões. O terceiro colocado foi Operação Natal, que arrecadou R$4,95 milhões.

Ainda Estou Aqui estreou no último dia 7, derrubando Venom: A Última Rodada e assumindo a liderança da bilheteria naquele final de semana. Até o momento, o filme já arrecadou R$ 23,5 milhões no Brasil.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929 - 2018), o filme conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento do marido e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar.

Ainda Estou Aqui foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar e, depois de conquistar o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, é um dos favoritos para levar a estatueta de Melhor Filme em Língua Estrangeira na premiação máxima de Hollywood.