Vídeo: Carro é tomado por chamas na Via Dutra

Um carro pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra, no km 176, sentido Rio, altura de São João de Meriti, Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (19).



O Corpo de Bombeiros e a concessionária EcoRioMinas foram acionados por volta das 6h para atender a ocorrência. O incêndio foi controlado e não deixou feridos.



Segundo a EcoRioMinas, a pista do acostamento chegou a ser interditada, causando lentidão no trânsito. Às 7h, o local foi liberado.



Não há informações sobre as causas do incêndio.

Veja o vídeo