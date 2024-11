Incêndio atinge tubulação interna do restaurante A Casa do Porco no Centro de SP

Um incêndio atingiu a tubulação interna da cozinha do restaurante A Casa do Porco, na Rua Araújo, na República, região central da capital paulista, na tarde da segunda-feira, 18. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, as chamas foram rapidamente controladas pelos bombeiros.

De acordo com a corporação, ao menos cinco viaturas estiveram no local, após acionamento registrado por volta das 15h30 da segunda-feira.

Em razão do incidente, A Casa do Porco não abriu no período da noite.

De acordo com publicação feita nas redes sociais, o restaurante irá abrir normalmente nesta terça-feira, 19. "Estamos fechados para manutenção. Retornaremos normalmente no almoço (desta terça-feira)", publicou.