'Crepúsculo': Taylor Lautner revive triângulo amoroso da saga em vídeo no TikTok

Taylor Lautner, que interpretou Jacob em Crepúsculo, usou suas redes sociais para reviver o debate do triângulo amoroso da saga de filmes. Em um vídeo, ele fingiu ser um internauta que escreveu: "Honestamente, dane-se o Edward. Bella deveria ter ficado com o Jacob".

A publicação mostra a cena do casamento entre Bella e Edward, interpretados por Kristen Stewart e Robert Pattinson, respectivamente, em A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1. Em certo momento, a câmera do ator vira e ele finge ter revelado acidentalmente ser a pessoa que gravou o vídeo.

"Oops", diz a legenda. Os fãs da saga se divertiram com o conteúdo. "Meu deus, o melhor vídeo da internet", disse um. "Republiquei porque achei engraçado, time Edward sempre, beijos", escreveu outro.

A publicação faz parte de uma tendência das redes sociais na qual o usuário oferece dicas anônimas ou elogios a si mesmo, para, em seguida, se revelar como o criador do vídeo.

O vídeo foi postado na conta oficial do ator no TikTok no domingo, 17, e já acumula mais de 122 mil visualizações. A saga Crepúsculo é baseada nos livros de Stephanie Meyer. A história conta com um triângulo amoroso entre Jacob, um lobisomem, Edward, um vampiro, e Bella.