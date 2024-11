Pai de dois Alexandres, Xande de Pilares diz que também tentou nomear caçula de Alexandra

O cantor Xande de Pilares, de 54 anos, fez uma revelação curiosa: além de ser pai de Alexandre Lucas, de 26, e de Alexandre Júnior, de 25, ele quis que sua filha caçula, Estrela, também se chamasse Alexandra.

"O ano de 2024 para mim está sendo maravilhoso. Nasce minha filha, que eu queria colocar como nome dela o meu feminino, Alexandra, mas a mãe decide colocar Estrela, e não foi à toa", disse o cantor ao gshow.

Estrela, de sete meses, nasceu em abril e é fruto do relacionamento de Xande com Thay Pereira, com quem está junto desde 2020. Ela é a primeira filha da nutricionista, de 25 anos.

Em 2023, o artista, que recentemente venceu o Grammy Latino na categoria Melhor álbum de Samba e Pagode, com o disco Xande Canta Caetano, revelou, durante entrevista ao canal Mãe É Mãe, no YouTube, que seus dois filhos se chamam Alexandre por conta da escolha das mães.

"Uma era mais próxima da família. E sabe como é família, né? Quer se meter em tudo. A minha família não curtia muito a mãe do Lucas, e a do Junior puxava o saco deles. Aí, ela colocou o mesmo nome para afrontar a outra", contou.