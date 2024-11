Acusado de esfaquear adolescente em Niterói é preso

Emerson dos Santos Maranduba, de 24 anos, acusado de esfaquear um adolescente de 17 anos em Niterói, Região Metropolitana, foi preso por policiais civis no Centro da cidade, nesta segunda-feira (18).



Segundo a Polícia Civil, Emerson ficou preso por dois anos, por roubo e furto, e havia sido solto no fim de outubro deste ano.



O ataque a facadas aconteceu na sexta-feira, 8 de novembro, na Avenida Amaral Peixoto, e deixou a vítima com um "extenso corte no pescoço". Ela está se recuperando dos ferimentos.



A polícia encontrou Emerson no abrigo público da cidade, na Rua Presidente Castelo Branco, e ele vestia a mesma bermuda utilizada no dia do crime. As investigações foram conduzidas pela 76ª DP (Niterói).



O acusado foi preso por tentativa de latrocínio, com pena que varia de 4 a 10 anos, além de multa.