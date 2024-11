Lula cancela coletiva de encerramento da reunião do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a entrevista coletiva de encerramento da reunião do G20, grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana. Segundo o Palácio do Planalto, as reuniões bilaterais desta tarde se estenderam, e o presidente precisa retornar nesta noite à Brasília, onde receberá nesta quarta-feira (20) o presidente chinês, Xi Jinping.

O Palácio do Planalto informou que tentará remarcar uma entrevista coletiva nesta quarta na capital federal. Inicialmente prevista para começar às 14h30, a coletiva tinha atrasado duas horas porque Lula almoçou com o presidente norte-americano, Joe Biden, e reuniu-se com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e com o premiê do Reino Unido, Keir Starmer.

Às 17h30, Lula participa de anúncio dos resultados de uma rodada de investimento em saúde pelos países do G20. O presidente estará acompanhado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.

Realizados após a transmissão da presidência do G20 para a África do Sul, os compromissos bilaterais e o evento da OMS encerram a maratona de compromissos oficiais dos últimos dois dias no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O documento oficial da Cúpula de Líderes do G20 foi divulgado na noite desta segunda-feira (18).

A entrevista coletiva era aguardada pelos jornalistas porque havia a expectativa de o presidente Lula comentar a operação da Polícia Federal que prendeu quatro militares e um policial federal acusados de planejar o assassinato do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.