Delegada aposentada é encontrada morta em MG; filho é principal suspeito

Uma delegada aposentada, de 70 anos, foi encontrada morta na terça-feira, 19, no município de Barbacena, região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. No mesmo dia, o filho de Suely Márcia Giron de Paula foi preso em flagrante sob suspeita de ter agredido e matado a própria mãe.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, durante a manhã de terça-feira, uma testemunha compareceu ao 13° Departamento de Polícia para relatar ter visto o suspeito agredindo a mãe. Ainda segundo a testemunha, foi possível observar que havia sangue no local.

Filho é o principal suspeito do crime

Diante da denúncia, equipes das polícias Civil e Militar se deslocaram até a casa da vítima, localizada no bairro Jardim. Na residência, os policiais encontraram a mulher ferida, caída no chão. "O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local", afirmou a polícia.

O filho da vítima foi detido em flagrante pelo crime e conduzido para a Delegacia de Plantão em Barbacena. O caso permanece sob investigação para entender qual teria sido a motivação do crime.

Por meio das redes sociais, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais lamentou a morte da colega. "O Sindepominas lamenta essa perda irreparável e manifesta as mais sinceras condolências aos familiares", publicou.