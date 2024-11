Neguinho da Beija-Flor anuncia despedida da Sapucaí em 2025

Rio - Aos 75 anos, Neguinho da Beija-Flor se prepara para a 'última dança', ou melhor: o último samba. Nesta quarta-feira (20), um dos intérpretes mais icônicos do Carnaval carioca, anunciou a aposentadoria e revelou que estará à frente da agremiação pela última vez na Sapucaí em 2025.

fotogaleria

Há quase 50 anos à frente da Beija-Flor de Nilópolis, Luiz Antônio Feliciano Marcondes, ou Neguinho da Beija-Flor, se despedirá da agremiação com uma homenagem ao amigo e saudoso mestre Laíla. Por meio de nota, a escola de samba se despediu de seu intérprete e celebrou sua história.

"Essa despedida, no entanto, é apenas do posto de intérprete oficial. Neguinho é, e sempre será, a essência da Beija-Flor. Não há Beija-Flor sem ele. Sua história está gravada em nossas cores, nossos sambas e nossos corações. [...] Agradecemos por cada momento, cada nota e cada emoção que Neguinho nos proporcionou. Se somos essa “comunidade que impõe respeito e bate no peito”, é porque ele sempre esteve ao nosso lado, construindo essa história". Leia na íntegra abaixo.

Homenagens de amigos e fãs

Os colegas do Carnaval que conviveram com Neguinho também comentaram a despedida do icônico interprete nas redes sociais. Wander Pires, intérprete da Acadêmicos do Viradouro, se referiu ao baluarte da Beija-Flor em postagem no "X", antigo Twitter, como "padrinho, amigo, irmão".

"Triste e reflexivo, porém muitíssimo emocionado, também penso que saber o momento certo de dizer adeus e aprender a começar um novo ciclo é uma das maiores virtudes do ser humano. Afinal, quem disse que sua voz não ecoará?", compartilhou Wander.

Ainda na rede social, os apaixonados pelo carnaval também lamentaram a aposentadoria do puxador. "O tempo ao mesmo tempo que é precioso, é cruel demais. Neguinho da Beija-Flor faz parte da vida de cada brasileiro. Na festa dos reis da folia, Neguinho é uma das mais altas divindades. Vai ser difícil e um pouquinho mais chato seguir em frente sem ele. Obrigado por tudo", disse um usuário do X, que é percussionista da Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Eu não consigo imaginar a Beija-Flor sem o Neguinho. Antes de eu nascer, ele já era a maior estrela da minha escola", compartilhou outro perfil da rede.

Leia na íntegra a nota da Beija-Flor de Nilópolis

"O desfile de 2025 será marcado por uma emoção ainda mais especial. Além de homenagearmos o inesquecível mestre Laíla, será também o momento de nos despedirmos profissionalmente de nossa maior e inigualável voz no microfone oficial: Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o nosso Neguinho.

Em 11 de junho de 1975, o então conhecido "Neguinho da Vala" chegou a Nilópolis, a convite do nosso presidente de honra, Anísio Abraão David, que também foi responsável por sugerir o nome artístico que se eternizou: "Neguinho da Beija-Flor". Desde então, sua voz ecoou em cada verso que cantamos, em cada vitória que celebramos e em cada nota 10 que nos fez vibrar. Agora, após cinco décadas de dedicação à Beija-Flor, ele decidiu encerrar sua jornada profissional no mesmo ano em que prestamos homenagem ao legado de seu grande amigo Laíla.

Essa despedida, no entanto, é apenas do posto de intérprete oficial. Neguinho é, e sempre será, a essência da Beija-Flor. Não há Beija-Flor sem ele. Sua história está gravada em nossas cores, nossos sambas e nossos corações.

O próximo Carnaval da Beija-Flor, portanto, terá um sabor ainda mais especial: será a celebração de uma vida inteira dedicada ao samba. Seremos, mais uma vez, testemunhas de sua grandeza, celebrando juntos uma trajetória que soma mais de 50 anos, 14 títulos, 6 Estandartes de Ouro e um grito de guerra que ecoará para sempre no Carnaval brasileiro.

Agradecemos por cada momento, cada nota e cada emoção que Neguinho nos proporcionou. Se somos essa “comunidade que impõe respeito e bate no peito”, é porque ele sempre esteve ao nosso lado, construindo essa história.

Alô, Neguinho, olha nossa Beija-Flor aí, gente!"