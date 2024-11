PRF prende homem que levava mais de 20 celulares roubados em ônibus na Dutra

Na terça-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 25 anos com mais de 20 celulares furtados em um ônibus que fazia o itinerário Osasco (SP) x Rio de Janeiro (RJ). A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul Fluminense.



Durante uma abordagem de rotina, os agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) notaram o comportamento suspeito de um passageiro, que suava excessivamente e não soube explicar o motivo de sua viagem. Na revista, foram encontrados 22 celulares de diferentes marcas na bagagem do homem.



Alguns dos aparelhos continham documentos de outras pessoas guardados em suas capas, o que levantou a suspeita de furto. Para confirmar a origem dos objetos, os policiais entraram em contato com um número salvo em um dos celulares. O padrasto da proprietária do aparelho confirmou o furto ocorrido dois dias antes e forneceu o registro da ocorrência. Restrições pelo número IMEI também foram verificadas em outros celulares.



Interrogado, o suspeito afirmou ter pegado a mala em São Paulo e que a entregaria na rodoviária do Rio de Janeiro, recebendo R$ 1,5 mil pelo transporte. Ele foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.



Adolescente com Haxixe



Na mesma fiscalização, os agentes da PRF também flagraram uma adolescente de 16 anos transportando oito quilos de haxixe. A jovem viajava no mesmo ônibus e despertou a atenção da equipe ao apresentar um volume desproporcional no corpo e demonstrar nervosismo ao ser questionada sobre o motivo da viagem.



Ela confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. A adolescente informou ter pegado o material em Naviraí (MS) e que o levaria até Vitória (ES). O caso também foi registrado na 94ª DP (Piraí).