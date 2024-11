Latino teria terminado com Mirella Santos pelas redes sociais, diz Ceará

Parece que o fim do casamento do cantor Latino com Mirella Santos não foi tão amigável. O artista teria colocado um ponto um final na relação de 7 anos por meio de um post na web. Quem entregou o climão foi o humorista Wellington Muniz, o Ceará, atual marido de Mirella, durante participação no podcast Papagaio Falante. Os dois estão juntos desde 2011, se casaram no ano seguinte e são pais de Valentina, de 10 anos.

"Um belo dia o ex da Mirella terminou com ela. Sim, o Latino. Conheço o Latino antes da Mirella, porque ele ia na rádio, eu já zoava com ele. Na época da Kelly Key [com quem Latino ficou de 1997 a 2002] eu já zoava com ele. O que não quero de ruim pra mim, não quero pra ninguém, e ela teve um aprendizado", começou ele, dizendo que não há nenhum conflito entre ele e o ex da esposa.

Mirella e Latino ficaram juntos por 7 anos. Ceará contou ainda que sempre que Latino terminava o romance com Mirella, ela pedia para voltar. "Saiu na mídia que o Latino terminou com ela pelo antigo Twitter [o hoje X], por redes sociais. Sempre que ele terminava, ela pedia pra voltar, mas nesse dia ele terminou e ela não pediu pra voltar. A Mirella contou pra mim que ela estava fazendo esse ensaio, e eu conhecia a Mirella como todo mundo conhecia", explicou ele.

Romance de Mirella e Ceará teve 'previsão' de Dona Kika, mãe de Sabrina

O primeiro beijo entre Mirella e Ceará aconteceu em uma festão que Sabrina Sato promoveu em boate. Mirella tinha ido mais cedo para a festa. "A mãe da Sabrina, dona Kika, do nada disse: 'oh, Mirella, você é tão linda, maravilhosa, solteira há um tempo. Você e o Ceará combinam pra caramba.' Quando vi Mirella, começamos a conversar -- não encostei nela -- com maior respeito e senti uma coisa legal. Fomos a uma casa noturna e aí ela falou: 'hoje a gente vai ficar junto'. E lá na Love Story a gente deu o primeiro beijo e nunca mais se largou", declarou ele, apaixonado.

O Estadão procurou o cantor Latino, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.