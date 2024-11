Natiruts anuncia novas datas da turnê de despedida

O Natiruts reuniu mais de 620 mil pessoas em sua turnê de despedida, que contou com 18 apresentações, em 14 cidades. Mas agora os fãs terão mais algumas chances de curtir hits como. É que a banda liderada por Alexandre Carlo e Luís Maurício anunciou cinco novas apresentações da turnêem 2025.

"Agora começou a contagem regressiva para se despedir! Está sendo uma experiência incrível poder confirmar o amor que os fãs têm pela gente! Vamos prolongar esse abraço e ter mais algumas oportunidades de emanar a energia positiva ao lado de vocês", afirmou Luís Maurício em comunicado oficial.

As novas apresentações da turnê acontecem em Curitiba, no dia 26 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; no Recife, no dia 23 de maio, no Classic Hall; em São Paulo, nos dias 18 e 19 de julho, no Allianz Parque; e em Brasília, no dia 2 de agosto, na Arena BRB Mané Garrincha.

A banda brasiliense cumpre ainda duas datas que já estavam agendadas previamente: 7 de dezembro, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, e 15 de março de 2025, no Espaço D'Areia, em Porto Alegre.

Os ingressos já estão à venda pelo site da Eventim.