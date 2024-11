Fim de semana terá tempo instável em São Paulo, com muitas núvens e garoa ocasional

O tempo deve ser de muitas nuvens, garoa ocasional e temperaturas amenas na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 22, e no sábado, 23, segundo prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura da capital. No domingo, 24, o Sol volta a brilhar, mas ainda entre nuvens, e a temperatura seguirá amena. O calor só retorna na segunda-feira, 25.

O sistema frontal que causou nebulosidade e temperaturas mais baixas está se afastando em direção aos demais Estados do Sudeste, mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a faixa leste do Estado mantêm o céu da capital com muitas nuvens, prevê o CGE. Essa condição vai causar chuva fraca ao longo do dia.

A temperatura deve sofrer ligeiro declínio - a mínima prevista para a sexta é de 17°C e a máxima não supera os 21°C.

Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 70% - na quinta-feira chegou a 94% .

O sábado ainda será marcado por tempo instável e chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas vai permanecer baixas, com mínima de 16°C na madrugada e máxima de 21°C, no período da tarde.

No domingo, segundo o Climatempo, a temperatura na capital deve variar entre 14°C e 23°C, e o sol volta, mas entre nuvens. O calor só deve voltar na segunda-feira, quando a temperatura máxima prevista é de 28°C.