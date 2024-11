Leandro Hassum diz por que aceitou viver Silvio Santos no cinema

Silvio Santos ganhará um novo filme sobre sua trajetória, um ano após a sua morte. Conforme divulgado pela Paris Filmes na quinta-feira, 21, Leandro Hassum será o intérprete do apresentador em, com estreia marcada para agosto do próximo ano. Após o anúncio, Hassum compartilhou em suas redes sociais o processo que o levou até o papel.

Hassum conta que, em 2017, o diretor e roteirista Paulo Cursino, com quem trabalhou em vários projetos, o convidou para viver Silvio nas telonas. "Ninguém, até então, tinha pensado em contar a história do grande Silvio", escreveu. O longa terá direção de Cris D'Amato, roteiro de Cursino e começou a ser filmado em São Paulo na semana passada.

O ator e comediante lembra que ficou surpreso com a ideia, e Cursino justificou que ele se parecia com Silvio quando mais jovem. "Sinceramente Não acreditei. Mas confio tanto no Paulo que topei. Por diversos motivos (que não vêm ao caso) não rolou. E como acredito que ideias boas passeiam por aí, vieram outros projetos contando a história dele", continuou.

Em 2023, a produtora retomou o convite. "O roteiro chegou, eu li e disse: Bora lá! Vamos ver como isso vai rolar. Hoje cá estamos vivendo essa história. Me sinto muito honrado em poder homenagear o maior de todos", contou Hassum.

"Sei que alguns irão dizer: Mais um filme do Silvio? A minha resposta é simples: O tamanho do Silvio Santos e sua história de vida têm infinitos cortes e fases", opina. Ele finaliza o post dizendo que garante ao público e à família Abravanel que irão "respeitar muito e eternizar a história do maior de todos". Veja a publicação na íntegra aqui .

Além de Hassum, o elenco também contará com Manu Gavassi no papel da publicitária Marília e Regiane Alves como Íris Abravanel, mulher do apresentador.

Silvio Santos Vem Aí detalha os bastidores do programa que consagrou Silvio como o maior nome da TV brasileira. O apresentador, que morreu em agosto, também ganhou uma cinebiografia neste ano, Silvio, dirigido por Marcelo Antunez. O longa teve Rodrigo Faro no papel principal e chegou aos cinemas em setembro.