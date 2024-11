Documentário com coprodução brasileira está elegível ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou recentemente a lista de filmes elegíveis para a 96ª edição do Oscar na categoria Documentário. Entre os 166 documentários que concorrem à estatueta, está, uma coprodução EUA, China e Brasil.

Da Cor e da Tinta, dirigido, roteirizado e produzido por Weimin Zhang, é um documentário que explora a história do artista chinês Chang Dai-chien (1899-1983), que viveu um exílio de 30 anos no Ocidente, parte dele em São Paulo. Chang é considerado o artista plástico chinês mais importante do século XX e muitas vezes comparado com Pablo Picasso.

O documentário reconstrói a vida de Chang, da China pré-comunista até a sua chegada em São Paulo, onde o pintor criou o Jardim das Oito Virtudes (Bade Yuan), em Mogi das Cruzes, cidade onde viveu entre 1954 e 1979. O Jardim das Oito Virtudes era composto um lago e cinco pavilhões. A estrutura foi coberta pelas águas na construção do Sistema Alto Tietê, que ajuda no abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.

Da Cor e da Tinta ganhou como melhor documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023 e ainda coleciona prêmios dos festivais de Gzdoc e Cinquest.