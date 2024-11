Angelina Jolie vive crise financeira após divórcio, diz site

A atriz Angelina Jolie enfrenta uma crise financeira em meio ao seu divórcio conturbado do também ator Brad Pitt, conforme reportou o site Radar Online na última segunda-feira, 18. O ex-casal anunciou a separação em 2016 e, desde então, vem travando batalhas judiciais.

Conforme o site norte-americano, a crise foi causada por uma disputa que envolve a vinícola Chatêau Miraval, famoso pela produção de espumante rosé. O ator entrou com uma ação judicial contra ela depois da venda das ações da atriz da vinícola por US$ 67 milhões (cerca de R$ 390 milhões, conforme a cotação atual), em 2021. Pitt se tornou, em 2024, sócio de 60% das ações da vinícola.

Segundo o Radar Online, Angelina já chegou, até mesmo, a colocar sua Ferrari vintage à venda - o carro é avaliado em US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões). Ela também tem separado bolsas, joias e obras de arte para tentar vendê-los.

Um informante afirmou ao site que, apesar de sua fortuna milionária, Angelina "tem um estilo de vida luxuoso e não tem muito dinheiro no banco". "O fato é que ela não está em um filme de mega orçamento há anos, então não tem o tipo de renda que seu ex Brad ainda pode gerar em Hollywood. Se o processo judicial se arrastar, ela pode acabar quebrada", completou a fonte.

O processo de divórcio é marcado pela batalha pela vinícola, acusações, por parte de Angelina, de agressão do ator e o pedido de alguns dos filhos do ex-casal da retirada do sobrenome do pai. Juntos, eles tiveram seis filhos.

O trabalho mais recente da atriz no cinema foi no filme Maria, que estreou no Festival de Veneza em agosto. O longa é um filme biográfico em que Angelina dá vida à personagem-título, a cantora de ópera Maria Callas, reconhecida como uma das maiores do mundo.