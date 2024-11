Quer doar roupas? Conheça 5 instituições que aceitam doações e até buscam na sua casa

Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas aproveitam para fazer uma limpeza no guarda-roupa e separar peças que não usam mais. Se você está nessa situação e deseja dar um destino útil às suas roupas, conheça cinco instituições em São Paulo que aceitam doações e até fazem a coleta em domicílio.

Antes de fazer a doação, é importante verificar se as peças estão em bom estado de conservação e limpas. Roupas rasgadas, manchadas ou com zíperes quebrados geralmente não são aceitas pelas instituições.

Exército de Salvação

O Exército de Salvação é uma organização internacional que atua no Brasil desde 1922. A instituição aceita doações de roupas, calçados e acessórios em bom estado. A coleta é feita depois do agendamento.

Telefone: (11) 3585-1959

E-mail: doe@exercitodesalvacao.org.br

Unibes

A Unibes é uma organização filantrópica que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A instituição recebe doações de roupas e outros itens para seu bazar beneficente. A Unibes conta com uma frota própria de caminhões e retira gratuitamente as doações na Região Metropolitana de São Paulo.

Telefone: (11) 3120-2233

E-mail: bazarunibes@unibes.org.br

Casas André Luiz

A instituição atende pessoas com deficiência intelectual e mantém diversos bazares beneficentes. As Casas André Luiz aceitam doações de roupas, calçados e acessórios em bom estado.

Telefone: (11) 95427-3700 (WhatsApp para agendar doação)

E-mail: doacoes@casasandreluiz.org.br

Casa 1

A Casa 1 é uma organização que atende a comunidade LGBT+ em situação de vulnerabilidade. Eles aceitam doações de roupas em bom estado.

Endereço: Rua Adoniran Barbosa, 151 - Bela Vista, São Paulo, SP

Horário de recebimento: Segunda a sexta, das 10h às 19h

Não faz coleta domiciliar

Casa do Zezinho

A Casa do Zezinhoo é uma ONG localizada na zona sul, com atuação no Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. A ONG mantém o Bazar CloZét, que recebe doações de roupas, acessórios e calçados que passam por triagem e são revendidos a preços acessíveis. A renda gerada é revertida para a manutenção dos trabalhos da ONG.

Telefone: (11) 7524-3303 (WhatsApp para agendar doação)