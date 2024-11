Homem tenta sequestrar criança de 3 anos na zona norte de SP

O homem que tentou tomar uma criança de três anos de uma babá na zona norte de São Paulo foi preso nesta sexta-feira, 22, e está sendo investigado por tentativa de sequestro. A defesa do suspeito não foi localizada.

"Existiu um crime de tentativa de sequestro, com o agravante de se tratar de um menor de 18 anos", afirmou o delegado Luiz Eduardo, do 40º DP (Vila Santa Maria), responsável pela investigação do crime. De acordo com os policiais, o suspeito não é conhecido da família.

"Ele (o suspeito) não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu. Ele foi para cima da senhora, perguntando o que ela era da criança, o que estava fazendo com ela", afirmou o delegado.

A tentativa de sequestro foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio na Avenida Nossa Senhora do Ó e ocorreu na quarta-feira, 20. O incidente gerou comoção na região e alcançou grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, uma mulher aparece andando com a criança. Quando o suspeito, um homem de 29 anos, se aproxima, a babá se afasta com a criança. O suspeito segue os dois, e a babá pega o menino no colo.

A babá e a criança retornam em direção à entrada do condomínio, mas são seguidas. O suspeito segura a babá e a joga na grama com a criança. A babá fica caída e o homem então pega a criança no colo.

Outro homem, que também aparece nas imagens observando a ação de longe, intervém para evitar o sequestro. Ele seria um conhecido do suspeito. Os adultos chegam a brigar no meio da avenida. Policiais trabalham com a hipótese de que o suspeito estava alcoolizado quando tentou pegar a criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, a babá informou que o homem fazia perguntas sobre o vínculo dela com a criança. Uma testemunha e a mãe da criança já foram ouvidas. O segundo homem, que impede o sequestro, chegou a ser levado à delegacia, mas foi liberado.