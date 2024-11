PM troca tiros com cerca de 40 bandidos em fuga

Rio - Policiais militares entraram em confronto com cerca de 40 bandidos, na madrugada deste domingo (24), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O tiroteio aconteceu na região da comunidade do Catiri, e muitos moradores relataram terror.



Segundo a PM, equipes do 14° BPM (Bangu) foram informadas de que criminosos armados estariam "efetuando disparos" no Catiri. Chegando no local, os policiais entraram na região por uma área de mata, próxima à Estrada do Gericinó, e encontraram os 40 bandidos em fuga.



Eles trocaram tiros e, até o momento, não há informações de feridos. Nenhum dos criminosos foi preso após o confronto, e os agentes apreenderam apenas um fuzil. O policiamento na região segue reforçado.



Nas redes sociais, muitos moradores, que se assustaram com os disparos, contaram que a região da localidade Jardim Bangu, onde é localizada a comunidade, costumava ser tranquila. "É muito triste ver isso. Antes, eu andava na rua a qualquer hora, nunca tive problema algum. Atualmente, morro de medo da minha filha ir e vir da escola", comentou uma mulher.



"Moro na região há 38 anos, e aqui sempre foi uma 'ilha de paz'. Claro, problemas acontecem, mas guerra entre facções, operação policial, nunca foi comum. Estamos perdidos", digitou um morador. Em muitos vídeos compartilhados, é possível ouvir o som dos tiros.



A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

