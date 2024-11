Vera Paiva diz que foi 'bem retratada' em 'Ainda Estou Aqui'

Vera, filha de Rubens Paiva, falou ao Altas Horas do último sábado, 23, sobre o filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre o desaparecimento do deputado federal que morreu em 1971, e da luta de sua mãe, Eunice Paiva (1929-2018).

"Você se sentiu bem retratada no filme?", perguntou o apresentador Serginho Groisman em determinado momento do programa. "Me senti", respondeu.

"É difícil, porque é a imagem do Marcelo, claro. Sou eu, somos nós, mas na perspectiva dele, de um lado, encarnados por atores e atrizes maravilhosos e uma direção delicadíssima do Walter [Salles]. Mas, sim, sempre falo que tenho vontade de chamar a Fernanda Torres de 'mamãe'. Porque ela realmente encarnou total", continuou Vera Paiva.

Há algumas semanas, na ocasião do lançamento do longa no Brasil, com diversos convidados, artistas e familiares, ela já havia comentado sobre diversas questões. Clique aqui para relembrar sua entrevista ao Estadão.