Estudantes fazem a prova do Enade neste domingo

Estudantes universitários de todo o país fazem, na tarde deste domingo (24), a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024. O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. As provas tiveram início às 13h30 e encerram às 18h. No caso dos estudantes que pediram tempo adicional e o pedido foi aceito, será acrescida uma hora para conclusão da prova.

Nesta edição, serão avaliados cursos de 17 áreas de conhecimento: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

A inscrição é obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas, conforme critérios de habilitação estabelecidos em edital.

Seleção Unificada

O exame é aplicado a cada três anos para diferentes cursos. A partir deste ano, os cursos de licenciatura passam a ser avaliadas anualmente pelo exame. O governo federal tem estudado a possibilidade de usar o Enade como seleção unificada para professores.

O Ministério da Educação (MEC) fará uma prova única para ajudar estados e municípios a selecionar professores para escolas públicas de todo o país. A seleção unificada ficará disponível para estados e municípios que quiserem aderir a avaliação. Atualmente cada ente federado é responsável pelas seleções.