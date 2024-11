Influenciadora morre ao ser arrastada por enxurrada em Minas; 13 cidades estão em emergência

A influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida nas redes sociais como Jhei Soares, morreu afogada ao ser arrastada por uma enxurrada, durante um temporal, na madrugada deste domingo, 24, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Jhei, que tinha mais de 60 mil seguidores em redes sociais, estava com o marido no carro, em uma das avenidas principais da cidade, quando o veículo foi alagado. Ela saiu do carro e foi levada pela correnteza. No estado, 13 municípios estão em emergência devido às chuvas.

A prefeitura confirmou a morte de Jeniffer e disse que, em menos de 30 minutos, foram registrados 50 milímetros de chuva. A precipitação se concentrou na Avenida Rondon Pacheco, onde estava o veículo com o casal. Moradores da região ainda tentaram salvar a jovem, estendendo uma escada em meio à correnteza, sem sucesso. Ela chegou a ser socorrida pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Jeniffer era atuante nas redes sociais, postando conteúdo de moda, cotidiano e maquiagem. Em nota postada na página da influenciadora, a família lamenta o falecimento da jovem, "vítima de uma tragédia junto com seu marido Wallison, que neste momento está desolado". O texto afirma que Jeniffer era mais que uma influencer, "era um raio de luz".

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progessistas), usou sua conta no Instagram para lamentar a morte da jovem Jhei Soares e se solidarizar com a família. "Sei que é um momento de muita dor para todos, mas peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês", escreveu.

O corpo de Jeniffer foi velado no velório Paz Universal e sepultado no Cemitério Bom Pastor, em Uberlândia.

Cidades em emergência

Conforme a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), o estado contabiliza neste domingo 140 pessoas desabrigadas e 293 desalojadas pelas chuvas. Treze cidades estão em emergência: Brasópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba, Tapira, Conselheiro Pena, Alfenas, Carlos Chagas, São José da Safra, São Geraldo do Baixo e Franciscópolis.