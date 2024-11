As árvores nos parques põem SP no clima de Natal

Os Parques do Ibirapuera e Villa-Lobos, na capital paulista, já têm as icônicas árvores de Natal para este fim de ano. A do Villa-Lobos foi inaugurada anteontem, com 55 metros de altura e 210 mil pontos de iluminação LED. Já a do Ibirapuera será iluminada pela primeira vez no próximo sábado, e terá 57 metros de altura, 330 mil lâmpadas e 40 mil flashes - segundo a Urbia, concessionária do parque, será a maior árvore que São Paulo já teve e primeira a permitir que o público passeie dentro da estrutura.

Pelo segundo ano consecutivo, a árvore do Ibirapuera será patrocinada pelo Nubank e terá os tons de roxo e branco da marca. Para comemorar a inauguração, haverá show da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Ibirapuera e de fontes luminosas no lago, além da passagem do Papai Noel. A cerimônia começa às 20h30.

Já no Villa-Lobos, a árvore foi patrocinada pela Coca-Cola FEMSA Brasil e por isso terá muitos enfeites em vermelho. Para ela, São Paulo contará com a passagem da já tradicional caravana Iluminada da Coca-Cola. Na base da árvore de Natal do Villa-Lobos, o público pode passear no trenzinho de experiência imersiva da "Fantástica Escola de Noéis", tema da festa de fim de ano. Para participar, é necessário agendar o horário pelo site ou aplicativo da Sympla. O ingresso é gratuito.

"A atividade funcionará em sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 20h, e estima receber cerca de 20 mil pessoas até janeiro", afirma a Coca-Cola.

IBIRAPUERA

Já no Ibirapuera o tema da festa de Natal deste ano será "A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos", tratando da importância da preservação ambiental. "De forma mágica, os visitantes terão contato com a Mãe Natureza e com o Espírito Natalino, personagens que conduzirão a história que será contada no show da fonte multimídia, no lago", diz a concessionária.

O bosque ao redor do lago do Ibirapuera ficará iluminado e funcionará como uma "floresta mágica". Nele, serão colocados parquinhos para crianças de 3 a 12 anos, além de um túnel de luz, para tirar fotografias. A partir de 1.° de dezembro, os visitantes vão encontrar outras programações e a Vila de Natal Natura terá atividades interativas, como oficinas de cartões de Natal e jogos, além de um ponto de encontro com o Papai Noel.

Já o Auditório do Ibirapuera receberá espetáculos de teatro do Quebra-Nozes, entre 6 e 15 de dezembro, com ingressos de R$ 21,18 a R$ 200 - em 8 de dezembro, haverá uma sessão gratuita.

Um castelo feito de gelo cristal, com 8 metros de altura e 13 de comprimento, também ficará disponível ao público, mediante compra de ingresso, entre 12 de dezembro e 12 de janeiro. Será possível caminhar e tirar fotos dentro dele. "A expectativa deste ano é de receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 5 de janeiro", afirma a concessionária.