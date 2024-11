Calor pode ser recorde em SP nesta semana? Veja a previsão

A cidade de São Paulo terá uma semana de intenso calor, com máxima atingindo os 34ºC na quinta-feira, 28, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. Conforme a projeção, há expectativa de chuva entre quinta e domingo, 1º.

Nesta segunda-feira, 25, o dia amanheceu com sol forte e céu claro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a presença da massa de ar seco vai garantir mais um dia ensolarado e sem chuva na capital paulista. Os menores índices de umidade se aproximam dos 40%.

"No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura", afirma o órgão municipal.

O ar quente e seco predomina e não há previsão de chuva até a próxima quarta-feira, 27. A temperatura máxima nesses dias deve ficar na casa dos 30ºC. É importante ter atenção com a redução da umidade do ar com porcentuais mínimos próximos de 30% no meio tarde.

Entre terça-feira, 26, e quarta, o cenário é de predomínio de sol e calor. Na quinta-feira, apesar da possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde, a máxima deve chegar aos 34ºC, segundo a Climatempo.

Na sexta, 29, os termômetros devem atingir até 31ºC. A expectativa é de temporal e noite chuvosa.

Segundo a Meteoblue, entre sábado, 30, e domingo, a máxima diminuiu um pouco, permanecendo um pouco abaixo dos 30ºC. A chuva não dará trégua ao longo do fim de semana.