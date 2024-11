BNDES vai estruturar contrato de R$ 1,1 bi para construção e manutenção de novo prédio do Inca

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta segunda-feira, 25, ter assinado um compromisso para estruturar um contrato de R$ 1,1 bilhão em investimentos na construção e manutenção de novo prédio do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

Segundo o banco de fomento, o acordo firmado com o Ministério da Saúde e o Inca visa a estruturação de um projeto de parceria entre instituições públicas e privadas para a construção de um novo prédio, a reforma do edifício antigo e a prestação serviços não assistenciais do novo campus do Inca na capital fluminense.

"Trata-se do primeiro projeto de parceria na área da saúde. O campus do Inca, referência em oncologia no Brasil, será transformado em um centro de desenvolvimento científico e inovação tecnológica para assistência a pacientes e integração das áreas do instituto. A finalidade do contrato é a realização de serviços não assistenciais para até 450 leitos, como reforma, construção, equipagem, instalação, operação, segurança, limpeza, conservação, hotelaria, lavanderia, brigada de incêndio e TI, entre outros", informou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.

O banco ressalta que os serviços assistenciais e médicos do Inca permanecerão sob a responsabilidade de servidores públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), "com atendimento público e gratuito, sob a gestão e supervisão do Ministério da Saúde".

O objetivo do projeto é centralizar as 18 unidades do Inca existentes no Rio de Janeiro em um único complexo, um centro de excelência e de referência no tratamento do câncer. Os investimentos incluem a modernização de um prédio na Praça da Cruz Vermelha, na região central da capital fluminense, e a construção de três novos edifícios em um terreno adjacente cedido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O novo complexo sediaria áreas de alta complexidade no tratamento, pesquisa, ensino, prevenção e gestão na área do câncer.

A assinatura do contrato para a estruturação do projeto de parceria público-privada foi firmada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pelo diretor-geral substituto do Inca, João Paulo de Biaso Viola.

"Com a parceria, o Inca terá uma infraestrutura hospitalar de maior qualidade e com melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e de atendimento à população, com aumento na oferta de leitos de internação. Além disso, resultará em benefícios para o sistema de saúde, como a otimização de recursos, a redução de custos, a unificação de múltiplos contratos, a modernização das instalações e a criação de sinergias operacionais", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota à imprensa.