Um ônibus vazio, pegando fogo, trafegou desgovernado pela avenida Senador Teotônio Vilela, na Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 25. Ele subiu na calçada e bateu em um poste, e só então parou, em meio a explosões por causa do contato com a eletricidade. Segundo os bombeiros e a SPTrans, responsável pelo transporte na capital, não houve feridos.

A SPTrans informou que o veículo era da empresa Mobibrasil e fazia a linha 677V-10 (Jardim Alpino - Estação Grajaú). Ele sofreu uma pane elétrica, que causou o incêndio, quando trafegava pela avenida, no sentido bairro. Os passageiros e o motorista conseguiram sair ilesos do veículo, que seguiu desgovernado pela via e bateu no poste. Os ocupantes do ônibus embarcaram em outro da mesma linha e seguiram viagem.