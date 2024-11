Operação tenta prender ex-motorista de socialite acusado de cárcere privado

Rio - A Polícia Civil faz, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Dama de Ouros para prender José Marcos Chaves Ribeiro, acusado de uma série de crimes contra a socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos. José Marcos, ex-motorista da vítima, é investigado por tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado. Ele não foi encontrado e é considerado foragido.



Regina é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, fabricante de baralhos. A família acusa o suspeito de manter a idosa isolada em casa por 10 anos, sem qualquer contato com parentes e amigos, enquanto controlava seu patrimônio.



A investigação conduzida pela 12ª DP (Copacabana) começou em novembro de 2023 e reuniu uma série de provas, como depoimentos, laudos, boletins médicos e detalhes do período em que Regina viveu com José Marcos no apartamento do Edifício Chopin.

Um dos principais indícios contra o ex-motorista é uma internação ocorrida em 30 de dezembro de 2021, quando Regina sofreu uma lesão na cabeça que exigiu cirurgia. Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, na Zona Sul.



A família alega não ter sido informada sobre o episódio. A denúncia formal, apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica, resultou na transformação de José Marcos em réu e na emissão de um mandado de prisão preventiva.



Além de tentar prender o suspeito, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao caso. A juíza da 4ª Vara Criminal determinou a desocupação da mansão da socialite em São Conrado, que estaria sendo administrada por José Marcos e teria sido alugada a terceiros. Os agentes também realizaram buscas em apartamentos na Avenida Prefeito Mendes de Morais, na mesma região.



Como medida protetiva, José Marcos e outros investigados estão proibidos de se aproximar da vítima a menos de 500 metros e de estabelecer contato por qualquer meio. Também não podem frequentar os imóveis que são alvos da investigação.

O Edifício Chopin, localizado ao lado do icônico Copacabana Palace, na Zona Sul, é um dos endereços mais prestigiados da cidade. Com vista privilegiada para a Praia de Copacabana, o edifício é conhecido por abrigar apartamentos de alto padrão, com valores que podem ultrapassar os R$ 30 milhões, dependendo da unidade. O prédio é lar de diversas personalidades públicas, como empresários, políticos e artistas renomados.