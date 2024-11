Liam Payne caiu e morreu após tentar fugir do quarto, aponta relatório

O cantor Liam Payne estava tentando escapar de seu quarto de hotel quando caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro Palermo, em Buenos Aires, na Argentina, e morreu. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a equipe do hotel sabia que ele havia ameaçado usar a sacada como forma de evitar ficar preso no local, de acordo com um relatório a que o periódico teve acesso.

Em vídeo divulgado das câmeras de segurança do hotel, o ex-One Direction estaria "convulsionando" no saguão, uma hora antes de sua morte, devido ao uso de drogas. No entanto, os funcionários do hotel decidiram levar Payne desacordado de volta para o quarto. Não há explicações de por que o artista não ficou no saguão à espera de ajuda médica.

As imagens teriam mostrado ainda que, quando os funcionários chegaram ao quarto, o cantor reagiu e não queria entrar. Ainda conforme o Daily Mail, momentos depois, um funcionário ligou para emergência e disse que temia que Payne pudesse usar a varanda e se machucar, indicando que o hotel estava ciente de que um acidente sério era possível.

Payne morreu instantaneamente devido a uma fratura no crânio e múltiplos ferimentos ao cair de uma altura de 13,7 metros. Segundo o Ministério Público local, ele teve "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa".

Horas antes da notícia ser divulgada, policiais da Delegacia 14B de Buenos Aires foram chamados ao hotel após uma ligação de emergência, que afirmava que um homem agressivo estava no local e poderia estar sob a influência de drogas ou álcool.

"Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com sacada, e, bem, estamos com um pouco de medo…", disse o funcionário, de acordo com a transcrição do 911 obtida pelo canal na época da morte pelo. TMZ.

Namorada abalada

Segundo o jornal norte-americano New York Post, a namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, ficou arrasada com a divulgação das imagens e informações.

"Sempre que parece que a situação não pode ficar mais dolorosa para a Kate, ela acaba sofrendo ainda mais. Ele poderia ter sido salvo, alguém poderia tê-lo ajudado. É devastador e revoltante", relatou uma fonte próxima a Kate.

Funeral de Liam Payne

O funeral de Liam Payne ocorreu na último dia, 20, com a presença de familiares e amigo, entre eles os membros do One Directon, grupo que revelou o cantor.

A cerimônia aconteceu em Amersham, nos arredores de Londres. Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson, ex parceiros de grupo do One Direction, além da namorada de Payne, Kate Cassidy, deram o último adeus ao músico.

Polícia argentina prende três suspeitos envolvidos na morte

No início de novembro, autoridades argentinas prenderam três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Liam Payne, entre elas, o amigo do cantor Rogelo "Roger" Noves, negou qualquer envolvimento na morte do artista.

Em entrevista ao Daily Mail, ele falou sobre o ocorrido. "Estou com o coração partido com essa tragédia e tenho sentido falta do meu amigo todos os dias", disse. Ele foi acusado de abandonar o amigo à beira da morte e ser cúmplice no fornecimento de drogas ao cantor.

Segundo o promotor Andrés Esteban Madrea, em entrevista ao portal Sky News, os suspeitos responderão por "abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes". A autópsia realizada no corpo de Payne revelou traços de crack, cocaína e outras drogas.

Além de Rolgeer, estão entre os acusados um funcionário do hotel e o fornecedor das drogas. Andrés destacou que Payne "não estava totalmente consciente ou experimentava um estado de diminuição ou perda de consciência perceptível no momento da queda".