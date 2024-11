Sophie Charlotte tem celular hackeado: 'Fiz boletim de ocorrência'

No início da tarde da terça-feira, 26, a atriz Sophie Charlotte iniciou um story no seu Instagram para explicar aos seus mais de 3 milhões de seguidores que teve o seu celular hackeado. Ela diz no vídeo que até o seu WhatsApp foi invadido pelos criminosos.

"Estou gravando estes stories para explicar que ontem à noite, por volta de onze e meia, meu celular foi hackeado. Invadiram a minha conta do Instagram, o WhatsApp. Fizeram postagem aqui no Instagram com apostas, enfim. Não sei o que é isso. Não fui eu", disse ela.

A atriz disse ainda que conseguiu recuperar o número. "São vários procedimentos. Fiz boletim de ocorrência. Foi uma fraude. Não acreditem nisso", disse a atriz. "Foi bem chato. Já perdi compromissos hoje de manhã e fiquei preocupada de alguém cair nesse golpe. A gente está bem vulnerável neste sentido", completou a intérprete de Gal Costa no filme Meu nome é Gal.

Os criminosos usaram a conta de Sophie Charlotte para anunciar vagas de trabalho possivelmente falsas. "Pra quem estava me perguntando sobre o 'trabalho rápido', eu consegui algumas vagas, não perde tempo. Lembrando que o valor demora pra entrar em sua conta no máximo dez minutos. Luco é 100% garantido ou eu devolvo o seu dinheiro na mesma hora, é minha total responsabilidade", dizia o anúncio fraudulento.