Chuva em Salvador causa desabamentos e uma morte

Uma pessoa morreu em um desabamento causado por fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Salvador entre segunda-feira, 25 e quarta-feira, 27. A idade e o sexo da vítima não foram confirmadas.

"Estamos atuando também na retirada de outra vítima que está consciente neste momento. Duas pessoas, um adulto e uma criança, também foram resgatadas com vida", afirmou a assessoria de imprensa.

Conforme a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registrados 111 deslizamentos de terra na capital desde a meia-noite de quarta-feira. Também foram atendidos 12 desabamentos de muro e 5 "desabamentos parciais".

A orientação da pasta é que as pessoas se mantenham em locais seguros e abrigados durante as tempestades. Em qualquer sinal de risco de desabamento, deve-se ligar 199 para receber apoio de equipe da Defesa Civil.

A prefeitura afirma que Salvador registrou mais de 219 milímetros de chuva em apenas 72 horas, o dobro da média histórica para novembro (108,2), conforme dados coletados pela Defesa Civil municipal e o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). A previsão é de mais chuva de moderada a forte até o fim desta quarta-feira.

"Diante deste cenário, a prefeitura tem intensificado esforços para mitigar os efeitos das chuvas, mobilizando equipes das mais diversas pastas e órgãos municipais, que estão nas ruas para adotar medidas necessárias para reduzir os impactos dos temporais para a população. Todas as ocorrências registradas pela Codesal estão sendo acompanhadas pelos mais diversos órgãos municipais", diz o município.

Segundo diretor-geral da Defesa Civil soteropolitana, Sosthenes Macêdo, alguns locais da cidade já haviam registrado mais que o triplo da média histórica para o mês no início da manhã desta quarta-feira.

"O solo já está bastante encharcado. Já houve deslizamento de terra, nós já acionamos sirenes, já abrimos abrigos para recepcionar famílias nas áreas de risco e pedimos que a população fique atenta. Qualquer cenário que seja diferente do seu normal, se afaste, acione o 199 e aguarde a nossa chegada com engenheiros, arquitetos, geólogos para realizar a vistoria", afirma Macedo.

A Codesal passou a atuar no nível de alerta máximo na noite de desta terça-feira, 26, acionando as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nos bairros Baixa do Cacau, Bom Juá, Voluntários da Pátria, Vila Picasso e Calabetão, onde há risco de deslizamento de terra. "Foi solicitado que os moradores deixassem as suas casas e se dirigissem aos locais de acolhimento previamente estabelecidos em simulados de evacuação", afirma a gestão de Salvador.