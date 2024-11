Em nova temporada, 'Round 6' traz Gi-hun tentando salvar vidas

Um dos primeiros fenômenos coreanos da Netflix, Round 6 ganhará uma segunda temporada no dia 26 de dezembro. Criada por Hwang Dong-hyuk, a série coreana explora os limites do desespero e da ganância do ser humano ao colocar pessoas endividadas para competir entre si em jogos de vida ou morte.

Estrelada por Lee Jung-jae, Round 6 conta, em seu elenco, com nomes populares da TV coreana, como Park Hae-soo (Manual do Presidiário), Wi Ha-joon (Bad and Crazy) e a cantora Hoyeon.

Impactante, a série conquistou nada menos do que seis estatuetas do Emmy em 2022, incluindo as de melhor ator, melhor direção e melhor roteiro em série de drama.

A história tem como personagem central Gi-hun (Lee Jung-jae), um homem endividado que é abordado para participar de uma série de jogos contra outros competidores igualmente desesperados pelo dinheiro. Acreditando ser uma maneira fácil de pagar suas dívidas, ele fica depois horrorizado ao descobrir que os desclassificados eram mortos.

Em paralelo, um agente da inteligência do governo da Coreia do Sul se infiltra e descobre que por trás do massacre estão pessoas ricas que se divertem vendo o sofrimento alheio. Depois de várias surpresas, Gi-hun volta à competição sangrenta numa tentativa de salvar o maior número possível de participantes. Embora a nova temporada nem tenha começado, a Netflix já garantiu a estreia de um terceiro ano da série para 2025.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.