Selton Mello celebra marca de 2 milhões de espectadores de 'Ainda Estou Aqui' nos cinemas

Selton Mello está feliz. E não é à toa. O ator usou as suas redes sociais para celebrar a marca de 2 milhões de espectadores que foram assistir ao filme Ainda estou aqui nos cinemas. Ele interpreta Rubens Paiva no longa de Walter Salles que representa o Brasil na disputa ao Oscar 2025.

Com a marca de 2 milhões de espectadores, Ainda estou aqui está perto de ultrapassar Minha irmã e eu, filme campeão de bilheteria de uma produção nacional pós-pandemia. O filme de Susana Garcia estrelado por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães contabilizou 2,3 milhões de espectadores.

No Instagram, Selton Mello pediu aos seus seguidores que contassem "detalhadamente" como foi a experiência de assistir ao filme. O seguidor Samuel Sousa, por exemplo, disse: "Faltou ar. Ao mesmo tempo deu gás. É uma vingança e uma mensagem que nós não podemos esquecer". Raquel Sodré disse que veio de Portugal para assistir aqui no Brasil e Camila Dutra contou que assistiu em Belo Horizonte, com o cinema lotado e a plateia emocionadíssima.

O filme conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. A história é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.