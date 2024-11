Ana Paula Minerato volta às redes sociais e apaga vídeo de pronunciamento

Ana Paula Minerato voltou às redes sociais na noite de quinta-feira, 28, um dia depois de deletar sua conta no Instagram. O vídeo em que se pronunciava sobre o caso de racismo, publicado anteriormente no perfil, foi apagado. Ela também desativou os comentários das publicações.

Na segunda-feira, 25, foi vazado um áudio em que Ana Paula fazia comentários de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em seguida, ela foi demitida da rádio Band FM e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, da qual era musa.

A gravação, que circula nas redes sociais, teria sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat e ex-A Fazenda com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento. Entre seus comentários estavam: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro".

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África", disse também.

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar o caso. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão na terça-feira, 26. Leia aqui.

A cantora Ananda fez um pronunciamento em seu Instagram na quinta-feira, 28, publicado após dizer que havia ido à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) na Lapa, no Rio de Janeiro, para fazer um boletim de ocorrência contra Ana Paula.

Em nota de esclarecimento, assinada por representantes jurídicos, KT Gomez negou ter qualquer envolvimento na divulgação do áudio. Nesta sexta-feira, ele publicou um vídeo em que dá sua versão sobre os relacionamentos com Ananda e com Ana Paula Minerato.