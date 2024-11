O homem mais velho do mundo é brasileiro; conheça João Marinho Neto, de 112 anos

O homem mais velho do mundo é brasileiro. A informação foi confirmada pelo Guinness, o Livro de Recordes, nesta quinta-feira, 28. João Marinho Neto tem 112 anos e vive em Apuiarés, no Ceará. Ele agora detém o título após a morte do britânico John Tinniswood, aos 112 anos, na última segunda, 25.

João nasceu no dia 5 de outubro de 1912 em Maranguape, também no Ceará. Ele já era considerado o homem mais velho do Brasil e o mais velho da América Latina. Começou a trabalhar como agricultor quanto tinha apenas 4 anos e, na fase adulta, seguiu no cultivo plantando milho e feijão em uma fazenda herdada pela mulher, Josefa Albano dos Santos, já falecida. Ele chegou a enfrentar secas severas na região do Ceará.

Ao todo, João se casou duas vezes. Com Josefa, teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda. Com Antonia Rodrigues Moura, teve mais três: Vinícius, Jarbas e Conceição. Seis dos sete filhos de João estão vivos. Ele também tem 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Ao Guinness, João disse que o segredo para sua longevidade é "estar cercado de boas pessoas e manter seus entes queridos por perto". Atualmente, a pessoa mais velha do mundo é uma mulher: a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos.