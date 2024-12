Hoje é Dia: combate à Aids e Dia Nacional do Samba são destaques

Esta primeira semana do mês de dezembro de 2024 é recheada de datas de conscientização. Hoje (1º) é o Dia Mundial de Combate à Aids. Mais do que uma data para homenagear vítimas da doença, o dia destaca a importância da prevenção e controle do vírus HIV.

Em 2022, a Agência Brasil lembrou como as desigualdades e estigmas acabam atrapalhando o combate à doença. Em 2020, o Ciência é Tudo fez uma edição especial do programa.

Em 3 de dezembro, temos duas datas importantes para refletirmos. Uma delas é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data que promove a inclusão e conscientização sobre os desafios e direitos das pessoas com deficiência foi tema de um debate no programa Revista Brasil, que você pode escutar abaixo:

Este também é o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria. O momento serve para conscientizar sobre práticas ilícitas, como a exploração ilegal da biodiversidade e abusos contra a propriedade intelectual e é marcado por destruições simbólicas de artigos piratas, como destacou o Tarde Nacional, da Rádio Nacional de Brasília, em 2020.

A semana também tem algumas celebrações relacionadas a algumas atividades. No dia 2 (amanhã) são celebrados o Dia Nacional do Samba e o Dia Nacional da Astronomia. A primeira das datas já foi comemorada em matérias do Repórter Brasil de 2014, 2016 e no ano passado.

Já o Dia Nacional da Astronomia, que destaca a importância da astronomia no desenvolvimento tecnológico e no entendimento do universo. No ano passado, o quadro Ciência no Rádio, do programa Rádio Sociedade, falou sobre o assunto:

Eventos e nascimentos

Amanhã (2), a Rádio Globo, uma das rádios mais tradicionais do Brasil, completa 80 anos. Já no dia 3, o nascimento do fundador da rádio (e de outros veículos do Grupo Globo), Roberto Marinho, completa 120 anos. A rádio e seu criador tiveram a história contada pela Rádio MEC em 2022:

Para fechar a semana, temos duas celebrações de 75 anos. No dia 5, a cantora Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, completa 75 anos. Ela já teve obras destacadas em veículos da EBC como o Arte Clube (da Rádio MEC) e já participou de edições do Tarde Nacional e É Tudo Brasil:

No dia 6, é a vez dos Irmãos Caruso (Francisco e Paulo) completarem aniversário de nascimento. Eles são dois dos maiores nomes entre os cartunistas e chargistas do Brasil. Paulo Caruso (falecido em 2023) foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2015. Já Francisco já participou de programas da TV Brasil como ABZ do Ziraldo e Observatório da Imprensa.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 1º a 7 de dezembro de 2024: