CPM 22 tem van roubada e cancela show no Rio de Janeiro

A banda de rock CPM 22 teve sua apresentação no festival Rock na Ilha cancelada após a van que levava os integrantes ter sido assaltada na noite deste sábado, 30. O grupo se apresentaria a partir das 20h na Ilha do Itanhangá, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, a banda afirmou que integrantes e equipe estão bem, mas, devido ao acontecido, não tiveram condições de se apresentar.

O vocalista da banda, Fernando Badauí, também se pronunciou. Por meio do X, antigo Twitter, o músico disse que apesar do grande susto, todos estavam bem. Ele também agradeceu a preocupação dos fãs e dos colegas músicos. O post, porém, foi apagado depois e não está mais disponível.

O assalto teria acontecido no momento em que a van trafegava pela Linha Amarela, via expressa que conecta as Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro.

O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa da banda, assim como com a Polícia Civil da cidade do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.