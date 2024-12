Feminicídio: homem é preso por suspeita de agredir e matar a própria mãe no Paraná

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira, 29, por suspeita de agredir e matar a própria mãe na residência onde ela morava na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, segundo informou a Polícia Civil do Estado.

A Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil foram acionados para a ocorrência. Conforme as investigações, a vítima apresentava diversas lesões, como hematomas nos braços e ferimentos na cabeça. O óbito foi constatado no local.

Segundo relato das testemunhas ouvidas pela polícia, essa não seria a primeira vez em que teriam ocorrido discussões entre o filho e a vítima, já sendo a mesma agredida anteriormente.

Investigações preliminares apontam que a motivação do crime teria decorrido de motivos financeiros, uma vez que a vítima sustentava o filho, que vivia com ela.

O suspeito foi interrogado e negou as acusações, mas foi autuado em flagrante pela prática do crime de feminicídio, visto que o fato ocorreu sob o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Também foi apresentado ao poder judiciário o pedido de conversão da prisão em flagrante para preventiva, a fim de garantir o andamento das investigações e para resguardar a integridade física das testemunhas.

As apurações vão seguir em andamento para que sejam colhidos mais elementos e provas até o encerramento do inquérito policial, de acordo com a polícia civil.