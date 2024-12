Viih Tube fala sobre saúde de Ravi e condena especulações: 'Não fez cirurgias'

A influenciadora Viih Tube falou sobre o estado de saúde do filho, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer, nesta segunda-feira, 2. No sábado, 30, Eliezer havia revelado que o bebê está internado na UTI após o diagnóstico de uma doença rara. Viih afirmou que ainda não há um diagnóstico fechado sobre a doença de Ravi, que permanece no hospital.

A influenciadora pediu pelo fim de especulações sobre a saúde do filho e esclareceu que o bebê não passou por cateterismo e nem por cirurgias. Os médicos descartaram doenças respiratórias ou relacionadas ao parto. "Eu já estou adoecendo com tudo isso. Tento não ver, mas é muito difícil", afirmou ela sobre as informações falsas que circulam na internet.

Segundo Viih, Ravi está - e esteve desde o início da internação - bem clinicamente, o que chegou até a surpreender a equipe médica. "Eu entendo, sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa", disse. A influenciadora ainda contou que o bebê está "melhorando a cada dia" e que espera uma alta em breve. "Não indica ser uma doença crônica. Curou, passou. Nunca mais viveremos isso, em nome de Jesus", escreveu.

Viih, por fim, pediu por respeito e agradeceu às mensagens positivas que recebeu. "Obrigada, eu nunca saberei como agradecer a tanta gente orando pelo meu filho. Gerar testemunho dói", completou.

Entenda o caso

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI após ter sido diagnosticado com uma doença rara, informou o pai da criança em um desabafo publicado no Instagram neste sábado, 30.

"Ele está bem. Acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O que ele tem, o caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos. É uma doença rara para um bebê atermo (que não é prematuro), e grave. Nem consigo explicar aqui", disse.

"Para as pessoas que estão vindo no perfil da Viih ou mandando mensagem nas fotos culpando ela sem nem mesmo saber o que aconteceu, o que ele tem, pela questão do parto, só peço que tenham um pouco de empatia", pediu o pai de Ravi. Em seguida, desabafou: "Quem está pedindo não é o Eliezer, é um pai que está destruído vendo a sua mulher destruída, seu filho todo furado, com cateter passando dentro do coração, cheio de negócio. Por favor. Não estou pedindo para gostarem da gente, só respeitem".

A família passou por dificuldades de saúde nas últimas semanas. Eliezer passou por uma cirurgia no coração antes do nascimento de Ravi. Já Viih Tube chegou a ser internada na UTI do hospital nos dias seguintes ao nascimento do filho do casal.