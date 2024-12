Elton John diz que não consegue assistir ao próprio musical após perder a visão

Elton John, aos 77 anos, confessou que não consegue assistir ao próprio musical após complicações que o levaram à perda da visão. O músico assina a composição de O Diabo Veste Prada, que acaba de estrear no West End de Londres, no Reino Unido, conhecido como a Broadway britânica.

"Não consegui vir a muitas das prévias [do espetáculo] porque, como vocês sabem, perdi a visão. Então é difícil para mim ver. Mas adoro ouvir e, cara, soou bem esta noite", disse o cantor após a apresentação do musical em uma noite de gala, realizada no domingo, 1º. O evento beneficente arrecadou fundos para a Elton John Aids Foundation.

O musical é baseado tanto no filme estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway, de 2006, quanto no material original do livro publicado por Lauren Weisberger em 2003.

Na semana passada, em entrevista ao programa Good Morning America, Elton John falou sobre a perda da visão do olho direito devido a uma infecção severa que contraiu em uma viagem pelo Sul da França. No outro olho, tem visão parcial.

"Tenho esperanças e quero acreditar que ficará tudo bem. Mas, no momento, estou travado. Posso até dar entrevistas, mas ainda não consigo gravar em estúdio porque não consigo enxergar as letras", disse.

As complicações aconteceram em julho. Em setembro, o músico publicou um comunicado no Instagram em que revelava a condição. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado", dizia o texto.