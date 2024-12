Gil do Vigor comandará bate-papo no 'BBB 25'; veja apresentadores confirmados

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os apresentadores do Bate-Papo BBB no Big Brother Brasil 2025. A notícia foi divulgada pela Rede Globo. A dupla irá substituir Thais Fersoza e Ed Gama, que comandaram o quadro na edição do reality show deste ano.

"Foi aqui que pediram mais novidades sobre o BBB 25? Então, toma! É isso mesmo, Brasil! Quem aí já está ansioso para conferir o bate-papo com o eliminado no Gshow e no Globoplay, e repercutir tudinho sobre o jogo com essa dupla incrível?", diz o comunicado divulgado nas redes sociais da Globo.

O ex-BBB comentou sobre as expectativas para o novo trabalho. "O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa", disse em entrevista divulgada pela emissora.

Dupla do economista, Ceci já estreou na Rede Globo como apresentadora do mesmo quadro no reality show musical Estrela da Casa.

Além de Gil e Ceci, Beatriz Reis, que participou do BBB 24, e Thiago Oliveira foram confirmados como apresentadores da próxima edição. Eles irão conduzir os flashes na emissora ao longo da programação. O reality show continuará sendo apresentado por Tadeu Schmidt.