Gotham Awards: 'Anora' liderava indicações ao prêmio, mas foi esnobado; veja os vencedores

O Gotham Independent Film Awards, voltado para o cinema independente, abriu a temporada de premiações de 2025 com cerimônia realizada na noite de segunda-feira, 2, em Nova York.

Anora, de Sean Baker, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio, liderava as indicações da 34ª edição, concorrendo em quatro categorias - melhor filme, protagonista, coadjuvante e direção. O filme, no entanto, não levou nenhuma estatueta.

A trama sobre uma jovem profissional do sexo do Brooklyn que foge com o filho de um oligarca russo é uma das fortes apostas para o Oscar, assim como a atriz Mikey Madison, que vive a protagonista.

Vale destacar, porém, que o Gotham Awards não é considerado um dos 'termômetros' mais fortes para o Oscar - caso, por exemplo, do Screen Actors Guild Awards, PGA Awards, Globo de Ouro, BAFTA e Critics' Choice Awards, que acontecem entre janeiro e fevereiro.

Um Homem Diferente foi o grande vencedor da noite, levando a estatueta de melhor filme. Do diretor Aaron Schimberg e produzido pela A24, o suspense psicológico acompanha Edward (Sebastian Stan), um aspirante a ator que se submete a um procedimento médico radical para transformar sua aparência.

O drama Sing Sing levou dois prêmios nas categorias de atuação, enquanto Nickel Boys foi celebrado em melhor direção e melhor ator estreante. Confira a lista completa abaixo, com os indicados e vencedores (em negrito) de cada categoria.

Vencedores do Gotham Independent Film Awards 2024

Melhor Filme

Anora

Babygirl

Rivais

Um Homem Diferente

Nickel Boys

Melhor Protagonista

Pamela Anderson, por The Last Showgirl

Adrien Brody, por O Brutalista

Colman Domingo, por Sing Sing

Marianne Jean-Baptiste, por Hard Truths

Nicole Kidman, por Babygirl

Keith Kupferer, por Ghostlight

Mikey Madison, por Anora

Demi Moore, por A Substância

Saoirse Ronan, por The Outrun

Justice Smith, por I Saw the TV Glow

Melhor Coadjuvante

Yura Borisov, por Anora

Kieran Culkin, por A Verdadeira Dor

Danielle Deadwyler, por Piano de Família

Brigette Lundy-Paine, por I Saw the TV Glow

Natasha Lyonne, por As Três Filhas

Clarence Maclin, por Sing Sing

Katy O'Brian, por Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

Guy Pearce, por O Brutalista

Adam Pearson, por Um Homem Diferente

Brian Tyree Henry, por O Fogo Interior

Melhor Diretor

Payal Kapadia, por Tudo Que Imaginamos Como Luz

Sean Baker, por Anora

Guan Hu, por Gouzhen

Jane Schoenbrun, por I Saw the TV Glow

RaMell Ross, por Nickel Boys

Melhor Filme Internacional

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Zona de Exclusão

Hard Truths

Inside the Yellow Cocoon Shell

Vermiglio

Melhor Documentário

Dahomey

Intercepted

No Other Land

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Union

Melhor Roteiro

Between the Temples

O Mal Não Existe

Femme

As Três Filhas

Janet Planet

Melhor Diretor Estreante

Shuchi Talati, por Girls Will Be Girls

India Donaldson, por Good One

Alessandra Lacorazza, por In the Summers

Vera Drew, por The People's Joker

Mahdi Fleifel, por To a Land Unknown

Melhor Ator ou Atriz Revelação

Lily Collias, por Good One

Ryan Destiny, por O Fogo Interior

Maisy Stella, por My Old Ass

Izaac Wang, por Dìdi Y

Brandon Wilson, por Nickel Boys