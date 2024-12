Bebê de 8 meses morre em creche na zona sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de 8 meses no Centro de Educação Infantil (CEI) Josefa Júlia, creche municipal de São Paulo, ocorrida na tarde de segunda-feira, 2, no Sacomã, na zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o pai da vítima foi chamado à Assistência Médica Ambulatorial (AMA) do Sacomã, onde foi informado sobre o óbito.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita e o corpo, encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO). O caso foi registrado no 95.º Distrito Policial (Heliópolis), que apura as versões de testemunhas e funcionários da creche para esclarecer os fatos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) se disse "consternada" e lamentou o falecimento da criança. Afirmou ainda prestar apoio à família, por meio do Núcleo de Acompanhamento para a Aprendizagem (Naapa), formado por psicólogos e psicopedagogos.

A secretaria apurou que o bebê estava dormindo no momento do ocorrido e duas professoras estavam no ambiente. Ele teria sido socorrido pelo auxiliar de enfermagem da unidade e encaminhado à AMA da região, onde recebeu manobras de reanimação, sem sucesso.

A pasta acionou o Conselho Tutelar e um processo de apuração foi aberto pela Diretoria Regional de Educação. A creche permaneceu aberta nesta terça-feira, 3, para prestar acolhimento à comunidade escolar.