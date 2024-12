Spotify Wrapped: veja músicas e artistas que lideraram as paradas em 2024, no Brasil e no mundo

O Spotify Wrapped, retrospectiva anual da plataforma de música, está entre nós. Além de disponibilizar um balanço personalizado das canções escutadas por cada usuário ao longo de 2024, o aplicativo também divulga uma lista com os artistas, álbuns e canções mais escutadas ao longo do ano.

Para a surpresa de quase ninguém, a cantora norte-americana Taylor Swift manteve seu reinado e continuou na primeira posição do ranking de artistas mais ouvidos. The Weeknd, em segundo, e Bad Bunny, em terceiro, completam o pódio.

Apesar de ter saído derrotado da batalha de rap contra Kendrick Lamar, o canadense Drake se manteve no top 5. Outros rappers que também aparecem na lista são Travis Scott, Peso Pluma e Kanye West.

Os 10 artistas mais escutados no mundo em 2024

1 - Taylor Swift

2 - The Weeknd

3 - Bad Bunny

4 - Drake

5 - Billie Eilish

6 - Travis Scott

7 - Peso Pluma

8 - Kanye West

9 - Ariana Grande

10 - Feid

Entre os álbuns mais escutados do ano, Taylor Swift reinou novamente. Ao todo, ela emplacou três discos - The Tortured Poets Department, 1989 (Taylor's Version) e Lover - no top 10. Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G e Ariana Grande completam as cinco primeiras posições.

Os 10 álbuns mais escutados no mundo em 2024

1 - The Tortured Poets Department: The Antology - Taylor Swift

2 - Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish

3 - Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

4 - Mañana Será Bonito - Karol G

5 - eternal sunsinhe - Ariana Grande

6 - 1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift

7 - SOS - SZA

8 - Lover - Taylor Swift

9 - Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

10 - Starboy - The Weeknd

O hit Espresso de Sabrina Carpenter dominou as paradas do Spotify, sendo a música mais ouvida na plataforma em 2024. O estreante Benson Boone, com a canção Beautiful Things, e Billie Eilish, com BIRDS OF A FEATHER, completam o top 3.

As 10 músicas mais escutadas no mundo em 2024

1 - Espresso - Sabrina Carpenter

2 - Beautiful Things - Benson Boone

3 - BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

4 - Gata Only - FloyyMenor e Cris Mj

5 - Lose Control - Teddy Swims

6 - End of Beginning - Djo

7 - Too Sweet - Hozier

8 - One Of The Girls - The Weeknd, JENNIE e Lily Rose Depp

9 - Cruel Summer - Taylor Swift

10 - Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

E no Brasil?

O Spotify também divulgou a lista brasileira dos artistas, álbuns e canções mais escutados em 2024. O sertanejo e o funk continuam a dominar as listas, com artistas como Henrique & Juliano, Ana Castela e MC Ryan SP aparecendo em diferentes tops 5.

Os 5 artistas mais escutados no Brasil em 2024

1 -Henrique & Juliano

2 - MC Ryan SP

3 - Ana Castela

4 - Mc IG

5 - MC PH

Os 5 álbuns mais escutados no Brasil em 2024

1 - To Be (Ao Vivo Em Brasília) - Henrique & Juliano

2 - O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - por Henrique & Juliano

3 - Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado

4 - Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano

5 - Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

As 5 músicas mais escutadas no Brasil em 2024

1 - Medley Funk 2 - The Box, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia

2 - Barulho Do Foguete - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

3 - Gosta De Rua - Ao Vivo - Felipe e Rodrigo

4 - MTG Quem Não Quer Sou Eu - DJ Topo, Mc Leozin, Seu Jorge e MC G15

5 - Let's Go 4 - Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo e MC GP