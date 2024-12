Bill Gates divulga lista de recomendação de livros para o fim de ano; veja quais são

A tradicional lista semestral de livros de Bill Gates - o fundador da Microsoft - foi divulgada em seu blog nesta terça-feira, 3. Dessa vez, o bilionário trouxe cinco recomendações de leituras para aproveitar neste momento de fim de ano.

Segundo Gates, as dicas são para "dar sentido ao mundo ao seu redor" Entre biografias e análises, o fundador da Microsoft traz algumas recomendações de suas leituras do ano. Para ele, "é natural tentar entender as coisas em épocas de mudanças rápidas, como a que estamos vivendo agora".

"Dois dos livros da minha lista se concentram no futuro e em como o surgimento da inteligência artificial (IA) e os enormes avanços tecnológicos estão mudando a maneira como vivemos, aprendemos e amamos. Um deles busca respostas no passado - as lições que ele oferece sobre como os líderes enfrentaram momentos difíceis no passado são reconfortantes e fascinantes. E o quarto livro da minha lista é sobre o presente. Ele o ajudará a apreciar a espinha dorsal incrível e invisível da sociedade que nos cerca todos os dias."

Veja as recomendações de Bill Gates para este fim de ano:

An Unfinished Love Story, de Doris Kearns Goodwin

Sem tradução para o português, a obra de Doris Kearns Goodwin que em uma tradução livre seria "Uma história de amor inacabada", é, na verdade, uma autobiografia da autora. O livro foca em sua vida com seu falecido marido, que foi especialista em política e redator de políticos americanos como Kennedy e Johnson durante períodos difíceis da história dos EUA.

"Doris é uma escritora tão talentosa que os capítulos sobre sua história de amor são tão envolventes e esclarecedores quanto os capítulos sobre o assassinato de Kennedy e a Guerra do Vietnã", escreveu Gates.

Editora: Simon & Schuster

Idioma: Inglês

Páginas: 480

Preço: US$ 19

A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt

Nesse livro, o autor conta como o excesso da vida online está causando uma epidemia de transtornos mentais nos mais jovens.

"Esse livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que crie, trabalhe ou ensine os jovens de hoje. Ele me fez refletir sobre o quanto meus anos de juventude - que geralmente eram passados correndo ao ar livre sem a supervisão dos pais, às vezes me metendo em problemas - ajudaram a moldar quem eu sou hoje. Haidt explica como a mudança de uma infância baseada em brincadeiras para uma infância baseada em telefones está transformando a forma como as crianças desenvolvem e processam as emoções. Aprecio o fato de ele não se limitar a expor o problema - ele oferece soluções reais que valem a pena ser consideradas", comentou Gates.

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Páginas: 440

Preço: R$ 43

Engineering in Plain Sight, de Grady Hillhouse

Na obra sem tradução para o português, o autor explica e conta sobre curiosidades do mundo da engenharia, como fatos sobre pontes e construções na cidade.

"Alguma vez você já olhou para um cano incomum saindo do chão e pensou: 'Que diabos é isso?' Se sim, este é o livro perfeito para você. Hillhouse pega todas as estruturas misteriosas que vemos todos os dias, de caixas de cabos a transformadores e torres de telefonia celular, e explica o que são e como funcionam. É o tipo de leitura que recompensará sua curiosidade e responderá a perguntas que você nem sabia que tinha", escreveu Gates.

Editora: No Starch Press

Idioma: Inglês

Páginas: 264

Preço: US$ 20

A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman

A obra discorre sobre o risco do aumento das tecnologias e da inteligência artificial para o futuro da sociedade. Além disso, discute sobre as possíveis medidas que podem minimizar esses efeitos.

"Mustafa tem um profundo conhecimento da história científica e oferece a melhor explicação que já vi sobre como a inteligência artificial - juntamente com outros avanços científicos, como a edição de genes - está pronta para remodelar todos os aspectos da sociedade. Ele expõe os riscos para os quais precisamos nos preparar e os desafios que precisamos superar para que possamos colher os benefícios dessas tecnologias sem os perigos. Se você quiser entender o surgimento da IA, este é o melhor livro para ler", escreveu Gates.

Editora: Record

Idioma: Português

Páginas: 420

Preço: R$ 89,90

Federer, de Doris Henkel

A recomendação "bônus" da lista do bilionário também não está disponível em português. A biografia especial de Roger Federer - um dos melhores tenistas de todos os tempos - é, realmente, para os fãs do esporte. Em uma produção especial, os leitores podem conhecer mais sobre a vida privada do jogador, com fotos antigas e até mesmo cartas escritas por ele.

"Esse livro não é para todos. É muito caro e pesa tanto quanto um cachorro pequeno. Mas se você - ou alguém que você ama - é fã de Roger, Federer é uma retrospectiva maravilhosa de sua vida e carreira. Eu achava que sabia praticamente tudo sobre a história de Roger no tênis, mas aprendi muito, especialmente sobre seus primeiros anos. O livro inclui muitas fotografias que eu nunca tinha visto antes. Esse é um presente especial para o fã de tênis da sua vida", comentou Gates.

Editora: Assouline

Idioma: Inglês

Páginas: 336

Preço: US$ 324,90