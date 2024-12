'Wicked' é eleito melhor filme do ano pela National Board of Review; veja lista de vencedores

A National Board of Review elegeucomo o melhor filme do ano nesta quarta-feira, 4. Já o brasileiro, de Walter Salles, perdeu a categoria de melhor filme internacional, mas ficou entre os cinco destaques escolhidos pela organização.

A instituição foi fundada por críticos de cinema em 1909. Todo ano, um grupo de cineastas, acadêmicos e entusiastas do cinema assistem a mais de 250 filmes para eleger os melhores trabalhos do ano.

A premiação é um importante termômetro para a temporada de prêmios do cinema, que culmina no Oscar, o maior prêmio de Hollywood.

Jon M. Chu, diretor do musical, também venceu a categoria de melhor diretor. Outros destaques foram melhor ator e melhor atriz, que foram para Daniel Craig por Queer e Nicole Kidman por Babygirl.

Confira todos os vencedores

Melhor filme: Wicked

Melhor diretor: Jon M. Chu por Wicked

Melhor ator: Daniel Craig por Queer

Melhor atriz: Nicole Kidman por Babygirl

Melhor ator coadjuvante: Kieran Culkin por A Verdadeira Dor

Melhor atriz coadjuvante: Elle Fanning por Um Completo Desconhecido

Melhor elenco: Conclave

Desempenho inovador: Mikey Madison por Anora

Melhor estreia de direção: India Donaldson por Good One

Melhor roteiro original: Mike Leigh por Hard Truths

Melhor roteiro adaptado: Clint Bentley e Greg Kwedar por Sing Sing

Prêmio de destaque NBR: Colaboração criativa entre Cynthia Erivo e Ariana Grande por Wicked

Prêmio de liberdade de expressão NBR: No Other Land

Melhor filme de animação: Flow

Melhor filme internacional: The Seed of the Sacred Fig

Melhor documentário: Sugarcane

Realização notável no cinema: Jarin Blaschke por Nosferatu

Conquista de destaque em dublê: Furiosa: Uma Saga Mad Max

10 melhores filmes de 2024 sem ordem definida: Anora, Babygirl, Um Completo Desconhecido, Conclave, Furiosa: Uma Saga Mad Max, Gladiador 2, Juror 2, Queer, A Verdadeira Dor e Sing Sing

5 melhores filmes internacionais sem ordem definida: Tudo Que Imaginamos Como Luz, A Menina com a Agulha, Ainda Estou Aqui, Santosh e Linguagem Universal

