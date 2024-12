Quatro pessoas morrem em acidente na Rodovia dos Bandeirantes, próximo a Jundiaí

Um acidente na Rodovia dos Bandeiras, próximo a Jundiaí, a cerca de 55 quilômetros da capital paulista, deixou quatro mortos e cinco feridos no início da manhã desta quinta-feira, 5. Segundo a CCR Autoban, concessionária da rodovia, a batida ocorreu por volta das 4h27, quando um caminhão invadiu a sinalização de um trecho em obras no km 55 da rodovia.

Em entrevista à TV Globo, um tenente do Corpo de Bombeiros disse que o motorista não viu a sinalização, adentrou o canteiro, bateu em um caminhão e em um carro da empresa que presta serviço para a concessionária durante a reforma.

A CCR Autoban confirmou que as vítimas são funcionários da empresa terceirizada.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão seguia na faixa 3 do sentido norte da rodovia quando adentrou o acostamento "vindo a chocar contra veículo de obras". "Em seguida, ambos os veículos pararam entre as faixas 01, 02 e 03."

"A concessionária mobilizou equipes para atendimento no local, viaturas de inspeção de tráfego, ambulância e guincho", afirmou a CCR Autoban. "Três vítimas graves foram removidas ao PS São Vicente, em Jundiaí, e duas vítimas seguem em atendimento pelo resgate."

Por conta do acidente, a pista sentido interior permanecia interditada por volta das 8h10 e havia, neste horário, congestionamento do quilômetro 51 ao 55. O tráfego estava sendo desviado na altura do quilômetro 47 para a Rodovia Anhanguera.