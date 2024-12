Começa hoje a CCXP 2024, maior evento de cultura pop da América Latina

O CCXP 2024 (Comic Com Experience) começa hoje (5) para o público em geral. Trata-se da maior feira sobre cultura pop da América Latina, com a presença de artistas, criadores de conteúdo, campeonatos de eSports e exibição de filmes. O CCXP acontece na São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes, na capital, e vai até o domingo (8). A expectativa dos organizadores é receber 300 mil participantes nos 11 espaços temáticos do evento.

Ontem a noite (4), na abertura oficial do evento, houve a pré-estreia de O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim. Hoje (5) há a presença de Vincent Martella, ator, dublador e músico norte-americano, conhecido por sua participação em Todo mundo odeia o Chris, entre 2005 e 2009. Também está na grade de programação Misha Collins, também ator, ativista, escritor, que atuou como o anjo Castiel, na série Supernatural.

O Palco Thunder by Claro tv+ é o maior do evento, com 3 mil lugares. Ali serão recebidos artistas de cinema e televisão, nacionais e internacionais. Também estão previstas pré-estreias, lançamentos de trailers e rodas de conversa. No Palco Ultra, o roteiro será de debates e palestras, como o de Geoff Johns – roteirista de histórias em quadrinhos, séries de TV e produtor de filmes. Mas a programação completa pode ser conferida aqui.

Amanhã (6) a programação consta com a presença de Giancarlo Esposito, outro ator norte-americano, que participou da série Breaking Bad, de 2009 a 2013. Também haverá uma mesa com representantes da Gullane, produtora de filmes clássicos como Bicho de Sete Cabeças e da série Senna, além de Motel Destino e da animação Arca de Noé.

No sábado (7), os atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello vão discutir a sequência de um dos maiores sucessos do cinema nacional, O Auto da Compadecida, que segue com as aventuras dos personagens João Grilo e Chicó.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, da Mauricio de Souza Produções e dirigido por Fernando Fraiha, terá sua pré-estreia no domingo (8). Para os cinemas, a chegada do filme acontecerá apenas em 9 de janeiro. Nos debates, a presença dos intérpretes de Chico Bento (Isaac Amendoin), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira).

Os ingressos para aproveitar o evento são divididos em várias modalidades. A mais cara sai por R$ 3,3 mil, dando direito a passeio guiado na montagem da CCXP24 e acesso aos quatro dias com entrada uma hora antes da abertura para o palco geral. O de R$ 800,00 garante presença nos quatro dias de programação, sendo que os de R$ 200,00 são para cada dia do encontro. Há ainda opções por R$ 2,5 mil, com acesso aos quatro dias, dando descontos e uma foto ou autógrafo de um artista convidado para o evento. E, por R$ 1,8 mil, o participante conta com programação exclusiva, com palestras e painéis, entre outras atividades.