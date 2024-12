Criminosos invadem condomínio para roubar carro de policial; veja o vídeo

Um policial civil foi assaltado na noite de terça-feira (3), na porta do condomínio onde mora, no Anil, Zona Oeste. O crime aconteceu na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão por volta das 23h, quando o agente foi surpreendido por ao menos quatro criminosos armados.

Os assaltantes levaram o carro da vítima, além de pertences pessoais, como celular e carteira. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Durante a fuga, os criminosos derrubaram o portão de entrada do condomínio utilizando o veículo roubado.



O policial relatou os momentos de terror vividos durante o assalto. Ele contou que estava estacionando o carro, com sua cachorra no colo, quando foi surpreendido pelo grupo.



Segundo o relato, um dos assaltantes apontou a arma para sua cabeça, exigindo a senha do telefone. Enquanto trê criminosos revistavam o veículo, ele fugiu correndo e se escondeu. Não ficou ferido.



O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque) e encaminhado à 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil investiga o crime.



A violência no Anil tem se intensificado nos últimos anos, alimentada por uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais. Moradores vivem sob tensão, temendo confronto entre facções.